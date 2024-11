Casa Piani ospiterà la mostra ‘Beauty and the world – Il nuovo albo illustrato di divulgazione’, curata da Giorgia Grilli e Ilaria Dindelli del centro di ricerche in Letteratura per l’infanzia del dipartimento di Scienze dell’educazione dell’Università di Bologna. Il percorso espositivo allestito nella sezione ragazzi della biblioteca comunale, che si avvale inoltre anche della collaborazione dell’associazione Hamelin, analizza il fenomeno editoriale dei non-fiction picturebooks, cioè dei Libri illustrati che presentano informazioni su vari temi, come scienza, natura o storia, in modo creativo e visivamente attraente, mettendo al centro la meraviglia come generatrice di conoscenza. Ilrestodelcarlino.it - Libri illustrati in mostra. Casa Piani ospita un viaggio nell’editoria per l’infanzia Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: Dal 9 novembre al 31 gennaio,ospiterà la‘Beauty and the world – Il nuovo albo illustrato di divulgazione’, curata da Giorgia Grilli e Ilaria Dindelli del centro di ricerche in Letteratura perdel dipartimento di Scienze dell’educazione dell’Università di Bologna. Il percorso espositivo allestito nella sezione ragazzi della biblioteca comunale, che si avvale inoltre anche della collaborazione dell’associazione Hamelin, analizza il fenomeno editoriale dei non-fiction picturebooks, cioè deiche presentano informazioni su vari temi, come scienza, natura o storia, in modo creativo e visivamente attraente, mettendo al centro la meraviglia come generatrice di conoscenza.

