Leao Barcellona, i catalani pensano ad una contropartita per abbassare il prezzo. Le ultime - Leao Barcellona, i catalani pensano ad una contropartita per comprare l’attaccante del Milan. Ecco le ultime novità Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Leao potrebbe lasciare il Milan e su di lui il Barcellona è fortemente interessato a fare suo l’attaccante rossonero. Nel mezzo anche una possibile contropartita per abbassare il prezzo. Infatti Calcionews24.com - Leao Barcellona, i catalani pensano ad una contropartita per abbassare il prezzo. Le ultime Leggi tutto su Calcionews24.com (Calcionews24.com - venerdì 1 novembre 2024), iad unaper comprare l’attaccante del Milan. Ecco lenovità Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport,potrebbe lasciare il Milan e su di lui ilè fortemente interessato a fare suo l’attaccante rossonero. Nel mezzo anche una possibileperil. Infatti

