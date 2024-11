governo lo scorso 15 ottobre e attualmente all’esame del Parlamento, è un grave errore che colpisce indiscriminatamente le aziende digitali, senza tenere conto delle loro dimensioni o della loro redditività. Cos’è questa “eliminazione delle soglie”? Finora, la Digital service tax colpiva solo le aziende digitali con ricavi globali di almeno 750 milioni di euro e 5,5 milioni di euro generati in Italia. Parliamo dei cosiddetti “giganti del web”. Ilfoglio.it - Le imprese spiegano perché il governo ha fatto un disastro sulla web tax Leggi tutto su Ilfoglio.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilfoglio.it: Al direttore - L’eliminazione delle soglie di fatturato nella web tax del 3 per cento, prevista dal disegno della Legge di Bilancio approvato dallo scorso 15 ottobre e attualmente all’esame del Parlamento, è un grave errore che colpisce indiscriminatamente le aziende digitali, senza tenere conto delle loro dimensioni o della loro redditività. Cos’è questa “eliminazione delle soglie”? Finora, la Digital service tax colpiva solo le aziende digitali con ricavi globali di almeno 750 milioni di euro e 5,5 milioni di euro generati in Italia. Parliamo dei cosiddetti “giganti del web”.

La nuova manovra allarga le maglie della tassa sui ricavi aziende digitali, scoraggiando le società con margini ridotti o ancora non redditizi come pmi e startup: realtà imprenditoriali innovative e f ...

La legge di bilancio impone la presenza di un rappresentante del ministero dell’Economia nel collegio sindacale o ...

Il Governo è pronto a incentivare nuovi bonus da parte dei datori di lavoro per aiutare i dipendenti con il costo degli alloggi, ma Confindustria chiede anche altro ...

Un nuovo balzello a carico delle piccole e medie imprese digitali italiane. In evidente contrasto – esattamente come l’abolizione dell’ Aiuto alla crescita economica decisa l’anno scorso – con le prom ...