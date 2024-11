Talpa. Come vi abbiamo anticipato, il reality condotto da Diletta Leotta debutterà in prima serata su Canale 5 martedì 5 novembre, con una formula rinnovata (niente studio né diretta televisiva) e ridisegnata che gioca di sponda con lo streaming. Per la prima volta Mediaset propone un reality che si snoda su due diverse piattaforme di distribuzione, con modalità di racconto e formati differenti per Canale 5 e Mediaset Infinity. La Talpa Detection su Mediaset Infinity Da oggi su Mediaset Infinity un’anticipazione introdurrà gli spettatori nei meccanismi de La Talpa 4, a pochi giorni dalla prima puntata di martedì su Canale 5. Davidemaggio.it - La Talpa da oggi su Mediaset Infinity Leggi tutto su Davidemaggio.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Davidemaggio.it: Ci siamo: scatta l’ora del ritorno de La. Come vi abbiamo anticipato, il reality condotto da Diletta Leotta debutterà in prima serata su Canale 5 martedì 5 novembre, con una formula rinnovata (niente studio né diretta televisiva) e ridisegnata che gioca di sponda con lo streaming. Per la prima voltapropone un reality che si snoda su due diverse piattaforme di distribuzione, con modalità di racconto e formati differenti per Canale 5 e. LaDetection suDasuun’anticipazione introdurrà gli spettatori nei meccanismi de La4, a pochi giorni dalla prima puntata di martedì su Canale 5.

La Talpa di Diletta Leotta parte martedì 5 novembre, poi si cambia: anticipazioni, spoiler, concorrenti e vincitore. Tutto quello che c'è da sapere

La Talpa di Diletta Leotta parte martedì 5 novembre, la marchigiana Elisa di Francisca nel cast: ecco le anticipazioni

La Talpa, c’è la data d’inizio ufficiale ma Diletta Leotta ha una “richiesta”…

La Talpa 2024 quando inizia, cast, conduttore e dove vederla

(novella2000.it)

