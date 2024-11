Panorama.it - La legge più indecifrabile che ci sia

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Panorama.it: Un cittadino dovrebbe poter esercitare il diritto dire un testo legislativo e capirlo senza dover ricorrere a un esperto. Se questo è vero in ogni caso, per qualsiasi atto legislativo, lo è evidentemente in modo ancora maggiore per ciò che riguarda i conti dello Stato e in particolare la «di Bilancio». In questa normativa, infatti, c’è scritto quanti soldi dovranno entrare nelle casse dello Stato e quanti soldi dovranno uscire l’anno successivo allastessa. In questi giorni il governo ha varato ladi Bilancio per il 2025. Ho provato arne alcune parti e, oggettivamente, tra rimandi ad altre leggi, citazioni di commi e di articoli vari, rimandi legislativi da altre leggi ancora, per capirci qualcosa ci vuole la pazienza di Giobbe e anche con quella non si arriva a quasi nulla. Facciamo un esempio relativo al «Riordino delle detrazioni». All’art.