La janara il munaciello e la bella ‘mbriana

(Puntomagazine.it - venerdì 1 novembre 2024)- Le figure mitiche della tradizione napoletana:Ci sono personaggi della tradizione napoletana che entrano a far parte della quotidianità anche se ormai le nuove generazioni si sono completamente staccate da loro. È il caso di tre figure che resistono al passare del tempo nonostante tutto: la, ile la. Se qualcuno apostrofa una donna con l’epiteto “” non le fa certo un complimento. La, infatti, era una strega, essenzialmente legata al mondo contadino. Usciva di notte e spesso si infilava furtivamente nelle stalle per rapire una giumenta e cavalcarla tutta la notte. Per evitare ciò, i contadini ponevano un sacco di sale o una scopa di miglio davanti alla porta perché, dicevano, lanon resisteva al desiderio di contarne i grani o i fili fino alla mattina, quando era costretta a fuggire.