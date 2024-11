La Ferrari di Charles Leclerc è così bella che lascia senza fiato (anche il proprietario) - La nuova Ferrari di Charles Leclerc è una Daytona SP3 ed è un modello molto particolare che si aggiunge alla collezione di altre vetture del Cavallino Rampante, tra cui una 488 Pista, una 812 Competizione e una Purosangue. La Daytona SP3, invece, è una cosiddetta few-off, cioè di una serie limitata (solo 599 esemplari) che appartiene alla famiglia Icona, inaugurata nel 2018 con le Monza SP1 e SP2. I dettagli unici della nuova Ferrari di Leclerc Ma la Ferrari di Charles Leclerc è ancora più particolare, perché il pilota monegasco l'ha fatta personalizzare con una serie di dettagli unici. «Penso di aver passato almeno cinque o sei ore nello studio di design per assicurarmi che tutto fosse realizzato esattamente come lo desideravo», ha detto Charles presentando l'auto in un breve video girato a Fiorano, davanti alla casa che fu di Enzo Ferrari. Gqitalia.it - La Ferrari di Charles Leclerc è così bella che lascia senza fiato (anche il proprietario) Leggi tutto su Gqitalia.it (Gqitalia.it - venerdì 1 novembre 2024)- La nuovadiè una Daytona SP3 ed è un modello molto particolare che si aggiunge alla collezione di altre vetture del Cavallino Rampante, tra cui una 488 Pista, una 812 Competizione e una Purosangue. La Daytona SP3, invece, è una cosiddetta few-off, cioè di una serie limitata (solo 599 esemplari) che appartiene alla famiglia Icona, inaugurata nel 2018 con le Monza SP1 e SP2. I dettagli unici della nuovadiMa ladiè ancora più particolare, perché il pilota monegasco l'ha fatta personalizzare con una serie di dettagli unici. «Penso di aver passato almeno cinque o sei ore nello studio di design per assicurarmi che tutto fosse realizzato esattamente come lo desideravo», ha dettopresentando l'auto in un breve video girato a Fiorano, davanti alla casa che fu di Enzo

