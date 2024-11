Inter-news.it - Inter-Venezia prima del tour de force! Gli obiettivi di Inzaghi

(Inter-news.it - venerdì 1 novembre 2024)- L’gioca contro ildomenica sera, l’ultima prestazione con l’Empoli non ha convinto. Ci sarà poi ilde, diversiper Simone. L’ULTIMA – L’ha segnato tre gol contro l’Empoli al Carlo Castellani, tutti nel secondo tempo. Davide Frattesi ha fatto i primi due, Lautaro Martinez ha chiuso i conti a dieci minuti dalla fine del match. L’espulsione di Goglichidze ha spianato la strada alla squadra di Simone, maqualche difficolta c’è stata. I nerazzurri non hanno dominato il match e hanno sofferto i pochi spazi lasciati dai toscani. Adesso arrivano tre partite di caratura non indifferente.deldeè lapartita della settimana che anticipa lo stop per le nazionali.