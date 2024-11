Incontro tra Carabinieri e Soccorso Alpino: collaborazioni per la sicurezza in montagna - Facebook WhatsApp Twitter Un’importante riunione si è tenuta questa mattina tra una delegazione del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Regione Marche e il Generale di Brigata Nicola Conforti, Comandante della Legione Carabinieri delle Marche. Al centro della discussione, le tematiche cruciali riguardanti il Soccorso in ambienti impervi, le operazioni di ricerca e Soccorso di persone scomparse e le strategie di prevenzione e sicurezza per chi frequenta le montagne. Collaborazione tra Carabinieri e Soccorso Alpino Durante l’Incontro, il Generale Conforti ha espresso la sua disponibilità a garantire un supporto continuo e una estrema collaborazione tra le forze dell’ordine e il Soccorso Alpino. Questo approccio mira a rafforzare la sicurezza nelle aree montane, dov’è fondamentale un intervento sinergico per affrontare le diverse situazioni di emergenza. Gaeta.it - Incontro tra Carabinieri e Soccorso Alpino: collaborazioni per la sicurezza in montagna Leggi tutto su Gaeta.it (Gaeta.it - venerdì 1 novembre 2024)- Facebook WhatsApp Twitter Un’importante riunione si è tenuta questa mattina tra una delegazione del Corpo Nazionalee Speleologico della Regione Marche e il Generale di Brigata Nicola Conforti, Comandante della Legionedelle Marche. Al centro della discussione, le tematiche cruciali riguardanti ilin ambienti impervi, le operazioni di ricerca edi persone scomparse e le strategie di prevenzione eper chi frequenta le montagne. Collaborazione traDurante l’, il Generale Conforti ha espresso la sua disponibilità a garantire un supporto continuo e una estrema collaborazione tra le forze dell’ordine e il. Questo approccio mira a rafforzare lanelle aree montane, dov’è fondamentale un intervento sinergico per affrontare le diverse situazioni di emergenza.

