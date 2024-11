Incendio in via Roma ad Acquaviva delle Fonti: palazzina evacuata all’alba (Di venerdì 1 novembre 2024) Nelle prime ore di venerdì 1° novembre, un Incendio ha interessato un appartamento al primo piano di una palazzina in via Roma ad Acquaviva delle Fonti. L’allarme è scattato intorno alle 6:00, quando le fiamme, presumibilmente causate da un cortocircuito, hanno iniziato a propagarsi. Due squadre dei Vigili del Fuoco, equipaggiate con autoscala e autobotte, sono intervenute tempestivamente, riuscendo a domare l’Incendio in pochi minuti. L’intero edificio è stato evacuato per garantire la sicurezza degli occupanti, mentre i pompieri procedevano alla messa in sicurezza delle aree compromesse. Fortunatamente, non si registrano feriti né intossicati. Durante le operazioni, i Vigili del Fuoco hanno udito dei guaiti provenire dall’appartamento adiacente a quello coinvolto dalle fiamme. Thesocialpost.it - Incendio in via Roma ad Acquaviva delle Fonti: palazzina evacuata all’alba Leggi tutto su Thesocialpost.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Nelle prime ore di venerdì 1° novembre, unha interessato un appartamento al primo piano di unain viaad. L’allarme è scattato intorno alle 6:00, quando le fiamme, presumibilmente causate da un cortocircuito, hanno iniziato a propagarsi. Due squadre dei Vigili del Fuoco, equipaggiate con autoscala e autobotte, sono intervenute tempestivamente, riuscendo a domare l’in pochi minuti. L’intero edificio è stato evacuato per garantire la sicurezza degli occupanti, mentre i pompieri procedevano alla messa in sicurezzaaree compromesse. Fortunatamente, non si registrano feriti né intossicati. Durante le operazioni, i Vigili del Fuoco hanno udito dei guaiti provenire dall’appartamento adiacente a quello coinvolto dalle fiamme.

