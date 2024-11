Il trasporto d'urgenza da Ancona a Roma per una bimba di 1 anno in pericolo di vita (Di venerdì 1 novembre 2024) Ancona - Si è concluso positivamente alle prime luci dell'alba di oggi, con l'atterraggio allo scalo militare di Ciampino, il trasporto sanitario di urgenza da Ancona a Roma di un bambina di un anno in imminente pericolo di vita, effettuato con un C-130J della 46esima Brigata Aerea Anconatoday.it - Il trasporto d'urgenza da Ancona a Roma per una bimba di 1 anno in pericolo di vita Leggi tutto su Anconatoday.it (Di venerdì 1 novembre 2024)- Si è concluso positivamente alle prime luci dell'alba di oggi, con l'atterraggio allo scalo militare di Ciampino, ilsanitario didadi un bambina di unin imminentedi, effettuato con un C-130J della 46esima Brigata Aerea

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Bambina di un anno in pericolo di vita:d’con l’Aeronautica;-Roma: bambina in pericolo di vita traportata da un aereo dall'Aeronautica militare; Bimba di un anno in pericolo di vita, l’ambulanza viene fatta imbarcare sul velivolo dell’Aeronautica Militare; Bambina di un anno in pericolo di vita:d’con l’Aeronautica; Ferito all'occhio dalla lenza lanciata da un altro pescatore, 35enne trasportato d'in ospedale;locale, scade l’affidamento alla Tribuzio: «Servizio per un mese e in via d’a Conerobus; Approfondisci 🔍

Bambina di un anno in pericolo di vita: trasporto d’urgenza con l’Aeronautica

(msn.com)

Ancona, 1 novembre 2024 - Bambina di un anno in pericolo di vita trasferita d'urgenza da Ancona a Roma: atterraggio alle prime luci dell’alba di oggi sullo scalo militare di Ciampino. Per il trasporto ...

Bambina in pericolo di vita

(rainews.it)

Una bambina di un anno in pericolo di vita è stata trasportata d'urgenza da Ancona a Roma Ciampino con un volo sanitario di urgenza dell'Aeronautica militare. A Roma era atteso per lei il trasferiment ...

Ancona - Bimba trasportata d’urgenza a Roma grazie all’Aeronautica

(veratv.it)

Si è concluso, alle prime luci dell’alba di oggi, con l’atterraggio sullo scalo militare di Ciampino, il trasporto sanitario di urgenza da Ancona a Roma di una bambina di un anno in imminente pericolo ...

Bimba di un anno in pericolo di vita, l’ambulanza viene fatta imbarcare sul velivolo dell’Aeronautica Militare

(msn.com)

Pisa, 1 novembre 2024 – La paura, poi il lieto fine. Si è concluso positivamente alle prime luci dell'alba di oggi, con l'atterraggio allo scalo militare di Ciampino, il trasporto sanitario di urgenza ...