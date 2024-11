Lanazione.it - Il sogno infranto di Carrara: “Non saremo capitale. Ma ripartiamo da qui”

La città non sarà la 'dell'arte contemporanea' per il 2026. Il ministro alla Cultura, Alessandro Giuli, e la giuria hanno scelto il progetto di rigenerazione della città siciliana di Gibellina 'Portami il futuro'. Ma forse sucome avevamo scritto ieri, potrebbe aver pesato la giunta di centrosinistra senza contare che per Gibellina, al di là della validità del progetto, tifava il presidente dell'Assemblea regionale della Sicilia Gaetano Galvagno, che è anche presidente del Parlamento e della Fondazione Federico II. Senza contare che Gibellina ha subito un terremoto e il suo progetto era proprio legato all'arte come elemento per la ricostruzione. La sindaca Serena Arrighi ci aveva sperato fino all'ultimo, ma con grande sportività subito dopo il verdetto di Giuli si è congratulata con la cittadina del Belice, in cui risiedono 3.670 abitanti.