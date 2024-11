Il Parioli ha scelto: l'ex Lazio e Monterotondo Mirko Laurentini è il nuovo allenatore - Il Parioli Calcio ha scelto la sua nuova guida tecnica, dopo l'esonero di mister Salipante. Il nome è quello di Mirko Laurentini, un lungo passato da calciatore tra Lazio, Siena, Monterotondo e nelle serie minori laziali e poi una carriera da allenatore con Settebagni e Monterotondo, sua ultima Romatoday.it - Il Parioli ha scelto: l'ex Lazio e Monterotondo Mirko Laurentini è il nuovo allenatore Leggi tutto su Romatoday.it (Romatoday.it - venerdì 1 novembre 2024)- IlCalcio hala sua nuova guida tecnica, dopo l'esonero di mister Salipante. Il nome è quello di, un lungo passato da calciatore tra, Siena,e nelle serie minori laziali e poi una carriera dacon Settebagni e, sua ultima

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ilha: l'ex Lazio e Monterotondo Mirko Laurentini è il nuovo allenatore; Ilha: Mirko Laurentini è il nuovo allenatore; Unipomezia: dopo Seck anche Kevin Cissè.: ufficiale Paterni. Civitavecchia: quattro novità; Mou haun villino ai: è di proprietà di Aquilani; Mercato: Boreale hail portiere. Altre mosse per Capranica e Soratte. Saleppico e Calabresi: ecco le destinazioni; Salipante torna in pista, al"Ho atteso l'opportunità giusta"; Approfondisci 🔍

Il Parioli ha scelto: l'ex Lazio e Monterotondo Mirko Laurentini è il nuovo allenatore

(romatoday.it)

Il Parioli Calcio ha scelto la sua nuova guida tecnica, dopo l'esonero di mister Salipante. Il nome è quello di Mirko Laurentini, un lungo passato da calciatore tra Lazio, Siena, Monterotondo e nelle ...

Parioli, si cambia: esonerato Nicola Salipante

(gazzettaregionale.it)

Nella giornata odierna il Parioli prende una decisione sofferta sollevando dall’incarico di tecnico il suo, a questo punto ex allenatore, Nicola Salipante.

Roma, rapinatore di Rolex arrestato ai Parioli: aveva aggredito un commercialista fermo al semaforo

(roma.corriere.it)

Quasi un mese dopo la rapina alla quale ha preso parte ai Parioli si è ripresentato nello stesso posto, forse per commettere altre aggressioni. Un rapinatore di Rolex individuato dalla polizia ...

Calciomercato Lazio, l’ex obiettivo: «Ecco perchè ho scelto di restare qui…»

(lazionews24.com)

Il centrocampista, accostato in estate anche al calciomercato Lazio, ha rivelato perché ha scelto di non lasciare il Chelsea. Tutto ciò nonostante le diverse ed allettanti richieste di prestito ...