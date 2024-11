Grande Fratello, Shaila Gatta riceverà una meravigliosa sorpresa lunedì. Ecco chi arriverà in Casa per la ballerina Grande Fratello, Shaila Gatta sta affrontando un periodo delicato. La giovane ballerina dopo la parentesi vissuta al Gran Hermano in Spagna insieme a Lorenzo, tornando in Italia è stata inondata di critiche. Shaila ha deciso di viversi a pieno la sua storia d’amore con Lorenzo. La ballerina e il modello si sono automaticamente allontanati da Javier ed Helena per iniziare a conoscersi e a viversi la loro relazione sbocciata sotto ai riflettori. Leggi anche Il Grande Fratello viene coinvolto dal Gran Hermano: grandi novità in arrivo Ecco cosa è emerso dall’indiscrezione Nelle ultime ore l’esperto di gossip Amedeo Venza tra le sue stories Instagram ha svelato cosa potrebbe accadere lunedì nel corso della nuova puntata. 361magazine.com - Grande Fratello, Shaila riceverà una sorpresa. Ecco chi arriverà in Casa Leggi tutto su 361magazine.com ☑️Scopri di più su questa notizia 📰361magazine.com:Gattauna meravigliosalunedì.chiinper la ballerinaGatta sta affrontando un periodo delicato. La giovane ballerina dopo la parentesi vissuta al Gran Hermano in Spagna insieme a Lorenzo, tornando in Italia è stata inondata di critiche.ha deciso di viversi a pieno la sua storia d’amore con Lorenzo. La ballerina e il modello si sono automaticamente allontanati da Javier ed Helena per iniziare a conoscersi e a viversi la loro relazione sbocciata sotto ai riflettori. Leggi anche Ilviene coinvolto dal Gran Hermano: grandi novità in arrivocosa è emerso dall’indiscrezione Nelle ultime ore l’esperto di gossip Amedeo Venza tra le sue stories Instagram ha svelato cosa potrebbe accadere lunedì nel corso della nuova puntata.

