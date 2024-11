Feedpress.me - GP del Brasile, Piastri conquista la pole: sfida aperta tra McLaren e Ferrari

Leggi tutto su Feedpress.me

(Feedpress.me - venerdì 1 novembre 2024) Lando Norris ha fatto la voce grossa nell’unica ora di prove libere e nelle prime due sessioni di qualifica, ma laposition per la gara sprint del Gp delse l’è presa il compagno di squadra, Oscar, che all’ultimo tentativo ha soffiato il posto al britannico per soli 29 millesimi . Si prevedono così scintille al via della gara breve di domani tra i due portacolori di una