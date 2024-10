cittadini che dovessero incontrare difficoltà per raggiungere i luoghi dove riposano i nostri Cari, si rende noto che codesta Amministrazione Comunale metterà a disposizione la propria auto in dotazione (che stazionerá davanti ai Cimiteri) per gli spostamenti nella giornata di domani e Salernotoday.it - Giorno dei Santi e dei Defunti: il Comune "presta" l'auto ai cittadini a Montano Antilia Leggi tutto su Salernotoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Salernotoday.it: "Iche dovessero incontrare difficoltà per raggiungere i luoghi dove riposano i nostri Cari, si rende noto che codesta Amministrazione Comunale metterà a disposizione la propriain dotazione (che stazionerá davanti ai Cimiteri) per gli spostamenti nella giornata di domani e

Giorno dei Santi e dei Defunti: il Comune "presta" l'auto ai cittadini a Montano Antilia

(salernotoday.it)

"I cittadini che dovessero incontrare difficoltà per raggiungere i luoghi dove riposano i nostri Cari, si rende noto che codesta Amministrazione Comunale metterà a disposizione la propria auto in dota ...

La storia del Giorno dei Morti: perché si celebra il 2 novembre?

(castellinews.it)

Ogni anno, il 2 novembre, molte culture, specialmente quelle cattoliche, osservano la commemorazione dei defunti. Questa giornata è un’occasione per ricordare chi ci ha lasciato, attraverso tradizioni ...

Solennità di tutti i Santi e commemorazione dei defunti: le celebrazioni presiedute dal cardinale Cantoni

(espansionetv.it)

Domani, 1° novembre, la Chiesa celebra la solennità di tutti i Santi. «Una festa che - come spiegano dall’Ufficio liturgico ...

Festa di Tutti i Santi e giorno dei morti, celebrazioni nei cimiteri e nelle parrocchie

(lafedelta.it)

Per la solennità di Tutti i Santi, venerdì 1° novembre, e della Commemorazione di tutti i fedeli defunti il giorno successivo, sono in programma le tradizionali celebrazioni eucaristiche nei cimiteri ...