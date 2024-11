Ghostbusters Italia, volontari all'opera nei reparti pediatrici dell'ospedale (Di venerdì 1 novembre 2024) L'associazione culturale Ghostbusters Italia ha regalato alcuni momenti di spensieratezza ai piccoli pazienti dell'ospedale di Cona. Una realtà sociale, presente da dieci anni sul territorio nazionale e riconosciuta da Sony e Ghost Corps.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday Ferraratoday.it - Ghostbusters Italia, volontari all'opera nei reparti pediatrici dell'ospedale Leggi tutto su Ferraratoday.it (Di venerdì 1 novembre 2024) L'associazione culturaleha regalato alcuni momenti di spensieratezza ai piccoli pazientidi Cona. Una realtà sociale, presente da dieci anni sul territorio nazionale e riconosciuta da Sony e Ghost Corps.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday

