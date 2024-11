oltre ha deliberatamente nascosto informazioni vitali sul disastro umanitario che Israele ha creato bloccando gli aiuti alla popolazione di Gaza per mantenere il flusso di denaro e armi dagli Stati Uniti a pieno regime” Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Jill Stein: "70% dei finanziamenti per il genocidio arriva dagli USA”, Onu: "Uccisi oltre 13mila bambini, loro non sono terroristi" Leggi tutto su Ilgiornaleditalia.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiornaleditalia.it: La candidata alle elezioni Usa: "Segretario di Stato, Anthony Blinken, inha deliberatamente nascosto informazioni vitali sul disastro umanitario che Israele ha creato bloccando gli aiuti alla popolazione diper mantenere il flusso di denaro e armiStati Uniti a pieno regime”

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: "Il 70% dei finanziamenti per il genocidio arriva dagli USA".; Cala il numero degli occupati in Italia: -63mila unità.; Americani guerrafondai,: "Trump alimenta la guerra come i democratici".;: "70% dei finanziamenti per il genocidio arriva dagli USA”, Onu: "Uccisi oltre 13mila bambini, loro non sono terroristi"; Approfondisci 🔍

Chi è Jill Stein, "l'altra donna" delle elezioni Usa: la candidata outsider dei Verdi che vorrebbe battere Harris e Trump

(alfemminile.com)

C'è un video che gira sui social, in cui il manifesto elettorale di una Kamala Harris sorridente viene strappato per far posto all'urlo di un ...

Stati Uniti in crisi, il "controllo" del mondo ormai è perso. E ora la guerra a Gaza ha più l'aria di un genocidio

(affaritaliani.it)

Già negli anni ’70 ci si chiedeva ironicamente se fosse più democratico ... come quelli che fanno capo a Jill Stein e a Cornell West. In Occidente queste manifestazioni sono ancora embrionali e ...

Verde, ebrea, idolo dei musulmani: Jill Stein, l’incubo di Kamala Harris

(msn.com)

La candidata alla presidenza del Green Party, dura con Israele per Gaza, attrae il voto dei musulmani americani. E la Harris... The post Verde, ebrea, idolo dei musulmani: Jill Stein, l’incubo ...

Usa2024, i 7 “Swing States” (in bilico) cruciali per le presidenziali: quali sono e perché

(askanews.it)

Roma, 31 ott. (askanews) – A pochi giorni dalle elezioni presidenziali americane, in cui si danno battaglia la candidata democratica Kamala Harris e il rivale repubblicano Donald Trump, resta un picco ...