Furto in tabaccheria nel Fermano ancora ladri in azione dopo il blitz nello stabilimento di Fendi

Monte Urano (Fermo), 1 novembre 2024 – Erano circa le 23,30, ieri sera, quando la tabaccheria Santinelli (lungo via Elpidiense, appena fuori il centro urbano) è stata presa di mira dai ladri che non hanno esitato a sfondare la porta a vetri per poter entrare nel negozio e mettere a segno il Furto, con un bottino che deve essere quantificato. Si è recato sul posto anche il sindaco Andrea Leoni per avere un quadro esatto della situazione e per manifestare vicinanza ai titolari dell'esercizio preso d'assalto che si stavano già dando da fare per rimettere in ordine il locale dopo il passaggio dei ladri, e sistemare la porta d'ingresso.

A meno di 24 ore dal rocambolesco furto allo stabilimento Fendi di Fermo, dove ha colpito un commando che ha sbarrato le strade con furgoni e chiodi sull'asfalto, la criminalità è tornata colpire nel ...

I MALVIVENTI sono entrati in azione intorno alla mezzanotte. Sul posto i carabinieri, che stanno conducendo le indagini, e il sindaco Andrea Leoni. Nel corso della serata altri tentativi di furto in c ...

Un raid ai danni di una rivendita di tabacchi a Grottaminarda ha scosso la comunità locale. Questo episodio segna il quarto colpo del genere in meno di ...

FERMO - Notte ad alta tensione sulle strade del Fermano. Una banda di malviventi, entrata in azione per mettere a segno un maxi colpo nell'azienda Fendi di Campiglione di ...