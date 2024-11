Lanazione.it - Fi-Pi-Li, ancora un incidente: camion urta auto che si ribalta. Maxi coda verso Firenze

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: Pontedera, 1 novembre 2024 –unsulla strada di grande comunicazione-Pisa-Livorno, più conosciuta come Fi-Pi-Li: un’questa mattina intorno alle 10 si èta tra Ponsacco e Pontedera dopo essere statata da un. L’è avvenuto dopo l’uscita di Ponsacco, all’altezza del sottopasso della frazione ‘Il Romito’ in direzione. Due le persone rimaste ferite e trasportate all’ospedale di Pontedera in codice giallo. Lunghe code si sono formate in direzionema ancheil mare a causa dei curiosi che hanno rallentato il traffico per vedere la scena dell’. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti nell’e gli agenti della polizia stradale per i rilievi di loro competenza.