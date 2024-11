Fabrizio Corona completamente nudo sui social, ma la fidanzata lo bacchetta: il VIDEO è virale - Fabrizio Corona è sempre eccessivo in ogni cosa che fa e un VIDEO, diventato virale di recente, lo dimostra! Nella breve clip condivisa proprio dall’ex Re dei Paparazzi, quest’ultimo appare completamente nudo, scatenando il malcontento della sua fidanzata. Sebbene il VIDEO sia stato girato la scorsa estate, solo di recente è diventato virale su Instagram; come detto, Fabrizio Corona appare nudo, coperto nella zona intima solamente da un paio di slip appallottolati per evitare che si possa vedere troppo. Sara Barbieri, vicina a lui, lo bacchetta duramente. La ragazza, infatti, sembra imbarazzata da quello che sta facendo Corona e gli chiede di smetterla, senza però riscuotere successo o alcuna reazione nel suo fidanzato. Come sappiamo, i due stanno per diventare genitori; per lui si tratta del secondo figlio, mentre per Sara del primo. Donnapop.it - Fabrizio Corona completamente nudo sui social, ma la fidanzata lo bacchetta: il VIDEO è virale Leggi tutto su Donnapop.it (Donnapop.it - venerdì 1 novembre 2024)è sempre eccessivo in ogni cosa che fa e un, diventatodi recente, lo dimostra! Nella breve clip condivisa proprio dall’ex Re dei Paparazzi, quest’ultimo appare, scatenando il malcontento della sua. Sebbene ilsia stato girato la scorsa estate, solo di recente è diventatosu Instagram; come detto,appare, coperto nella zona intima solamente da un paio di slip appallottolati per evitare che si possa vedere troppo. Sara Barbieri, vicina a lui, loduramente. La ragazza, infatti, sembra imbarazzata da quello che sta facendoe gli chiede di smetterla, senza però riscuotere successo o alcuna reazione nel suo fidanzato. Come sappiamo, i due stanno per diventare genitori; per lui si tratta del secondo figlio, mentre per Sara del primo.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Fotogallery -sui social;su Instagram, i social si scatenano: «C'è chi ha zoomato e chi mente»;sui social: "Mi godo la vita" - LaPresse;sui social: “Mi godo la vita”;, Sara Barbieri nuda in barca: il massaggio per la futura mamma e il pancino in vista;sui social, le foto nella piscina della spa; Approfondisci 🔍

Fabrizio Corona e la fidanzata incinta Sara Barbieri organizzano un baby shower per il figlio che nascerà a dicembre: guarda

(gossip.it)

Fabrizio Corona e la fidanzata incinta Sara Barbieri organizzano un baby shower per il figlio che nascerà a dicembre ...

Fabrizio Corona e Sara Barbieri organizzano il baby shower per il bimbo in arrivo

(gossip.it)

Fabrizio Corona e Sara Barbieri organizzano il baby shower per il bimbo in arrivo Giorgia Palmas mostra il tutorial del suo travestimento 'pauroso' per Halloween Belen Rodriguez canta alla festa per i ...

Fabrizio Corona, prove da papà: coccola un bimbo alla festa. E sulla torta c'è l'indizio sul nome

(today.it)

Fabrizio Corona e Sara Barbieri stanno per diventare genitori. Per la modella sarà la prima esperienza da mamma, mentre per l'ex paparazzo dei vip sarà il secondo figlio dopo Carlos, nato dal ...

Fabrizio Corona, l’indizio sul nome del secondo figlio al baby shower!

(tvdaily.it)

Fabrizio Corona e Sara Barbieri hanno festeggiato il loro baby shower. Durante il party hanno dato un’anticipazione sul nome del bebè. L’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona ha festeggiato con la sua ...