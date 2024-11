Calciomercato.it - Esonero e nuovo allenatore: Xavi sbarcare in Serie A

(Calciomercato.it - venerdì 1 novembre 2024)potrebbeinA. L’exdel Barcellona sarebbe il nome principale di una big: il punto della situazione Sono davvero tanti gli allenatori importanti che sono attualmente senza una squadra. Tra gli italiani sono in attesa di una chiamata Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri, ma anche guardando all’estero non mancano i nomi di un certo livello, comeHernandez, che in estate ha chiuso la propria avventura sulla panchina del Barcellona.inA (LaPresse) – Calciomercato.itOra, in Spagna, rilanciano la possibilità di vedere l’ex centrocampista dei blaugrana inA. Sulle sue tracce ci sarebbe, infatti, il Milan. Sarebbe lui – secondo quanto si può leggere su fichajes.net – il principale candidato qualora il Diavolo decidesse di separarsi da Paulo Fonseca.