Corso Matteotti il Comune cerca fondi per riqualificarlo

E' dedicato alla riqualificazione sostenibile e alla valorizzazione di vie, aree, piazze, centri storici e aree urbane a vocazione commerciale, il bando regionale - destinato ai Comuni il cui numero di abitanti è interiore alle 25mila unità – a cui l'amministrazione comunale di Alfonsine ha deciso di partecipare attraverso la richiesta di un contributo finalizzato alla riqualificazione del centrale Corso Matteotti. Tra le operazioni previste, spicca la riqualificazione della pavimentazione e del marciapiede del 'Corso', con l'installazione di sedute, di rastrelliere per biciclette, nonchè con un considerevole aumento delle alberature. È inoltre in Corso di valutazione un restringimento della carreggiata, in modo da ridurre la velocità dei veicoli. Modifica che consentirà comunque di mantenere l'attuale numero dei parcheggi.

Arriva anche la segnaletica sul Corso di Jesi: adesso occhio con bici e monopattini

JESI Area pedonale di corso Matteotti, giù da bici e monopattini nei momenti di maggiore affluenza delle persone nel salotto buono cittadino. Dotato ora, finalmente, della ...

Terni, quartiere Matteotti e lavori in piazza Tre Monumenti al centro del Question time

Sul piatto c’erano 150mila euro per la riqualificazione dell’ex centro sociale Matteotti, ma il Comune di Terni non è «non è risultato in posizione utile in graduatoria per accedere al finanziamento» ...

‘Santa’: corso Matteotti, rigonfiamento dell’asfalto

Intervento dei vigili del fuoco in Corso Matteotti, la strada che collega il centro alla ... dal problema chiuso e la viabilità modificata da e verso il centro città. Si cercano le cause del fenomeno, ...

Il Comune cerca un informatico

Il comune di Pesaro cerca un informatico ... Per soddisfare esigenze dei progetti in corso, potranno essere previste ulteriori assunzioni dalla graduatoria che si formerà all’esito delle ...