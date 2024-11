Chinesiologia e rieducazione motoria a Napoli apre Mvmtherapy Center

Leggi tutto su Ildenaro.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ildenaro.it: Presentata aMvmtherapy, la nuova struttura specializzata in, attivitàadattata ein ambito clinico e sportivo guidata dal chinesiologo Luca D’Alterio e che fa riferimento all’omonimo network di eccellenza italiana del settore nel quale operano, in tutta Italia, professionisti di diverse discipline come medici esperti in medicina funzionale, biologi nutrizionisti, medici sportivi, ortopedici, chinesiologi, fisioterapisti, psicologi, osteopati e personal trainer. La rete di esperti, così composta, consentirà di combattere patologie cardiovascolari, dolore cronico, malattie muscolo-scheletriche, patologie ortopediche e disturbi alimentari.