C’è un nuovo corso nella cucina di lago

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Linkiesta.it: La Trota di Rivodutri, dei fratelli Maurizio e Sandro Serva, conferma le Tre Forchette e il punteggio di 92 su 100nuova Guida Ristoranti d’Italia del Gambero Rosso 2025, e riapre il tema dei ristoranti che decidono di mettere il pesce d’acqua dolce in primo piano, proprio come sottolinea la guida, che assegna il riconoscimento perché «Quest’anno più che mai, lasi pone l’obiettivo non semplice di raccontare l’ecosistema fluviale a tutto tondo, valorizzandone ogni specie o elemento». Ritrovarsi nuovamente e costantemente all’apicepropria categoria non dipende unicamente dalla qualità del servizio, ma dalla convinzione e dalla tradizione che lo accompagnano. Una storia iniziata nel lontano 1963, un po’ per caso, un po’ per necessità.