Tg24.sky.it - Caso dossieraggio, cosa sappiamo dell'indagine della Dda di Milano

Leggi tutto su Tg24.sky.it

(Tg24.sky.it - venerdì 1 novembre 2024)- Ci sono storie piccole e storie grandi che ruotano intorno ai nomi degli oltre 60 indagati legati alla presunta rete di spionaggio al centro'inchiestaa Direzione Distrettuale Antimafia dicon la Procura Nazionale Antimafia che ha portato a 6 misure cautelari e a una sessantina di indagati. Inchiesta che per l'accusa parte da un dato certo: la raccolta illecita di dati che servivano per creare dossier e report su aziende, manager, politici, dirigenti pubblici ma anche mariti o fidanzate sospettate di infedeltà e persino figli da tenere sotto controllo. Tutto dietro compensi illeciti stimati dagli investigatori in 3,1 milioni di euro.