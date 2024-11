Boccia torna in tv, e ancora una volta sceglie le telecamere de La7 e il confortevole studio di Piazza Pulita con Corrado Formigli, dove ha già trovato accoglienza e spazio nelle scorse settimane per propagandare le sue versioni dei fatti. Ricostruzioni alternate a comodi silenzi ostentati sotto l’ombrello delle indagini in corso, e che la mettono al riparo dal rispondere nel merito, spiegare, argomentare. Ieri però, a replicare alle sue affermazioni ha trovato in studio Italo Bocchino: e il Botta e risposta che è seguito ha surriscaldato l’atmosfera in studio. Secoloditalia.it - Botta e risposta Boccia-Bocchino su La7. “Vivo segregata in casa”, ma il giornalista la inchioda: un cumulo di bugie (video) Leggi tutto su Secoloditalia.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Secoloditalia.it: Maria Rosariatorna in tv, e ancora una volta sceglie le telecamere de La7 e il confortevole studio di Piazza Pulita con Corrado Formigli, dove ha già trovato accoglienza e spazio nelle scorse settimane per propagandare le sue versioni dei fatti. Ricostruzioni alternate a comodi silenzi ostentati sotto l’ombrello delle indagini in corso, e che la mettono al riparo dal rispondere nel merito, spiegare, argomentare. Ieri però, a replicare alle sue affermazioni ha trovato in studio Italo: e ilche è seguito ha surriscaldato l’atmosfera in studio.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Maria Rosariae Italo, ila Piazza Pulita sul contratto mai firmato;su La7. "Vivo segregata in casa", ma il giornalista la inchioda: un cumulo di bugie (video); LA 7 * "PIAZZA PULITA" - PUNTATA 31/10/2024: «LA VIDEOINTERVISTA DI CORRADO FORMIGLI A MARIA ROSARIA» (LINK - RIVEDI - REPLICA - CLIP INTEGRALE MIN 18.55 SEC); Piazzapulita, Italodemolisce Maria Rosaria: "Il contratto non esiste";torna a Piazzapulita per il caso Sangiuliano: «La chiave d'oro di Pompei non ce l'ho io»;difende Sangiuliano: “Non è stata una gaffe”.con Gruber: “Non mi fai…; Approfondisci 🔍

Maria Rosaria Boccia e Italo Bocchino, il botta e risposta a Piazza Pulita sul contratto mai firmato

(video.corriere.it)

Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup.

Boccia: “Non vado in giro, vivo segregata in casa”. L’intervista integrale

(agenziagiornalisticaopinione.it)

LA 7 * “PIAZZA PULITA” – PUNTATA 31/10/2024: «LA VIDEOINTERVISTA DI CORRADO FORMIGLI A MARIA ROSARIA BOCCIA» (LINK – RIVEDI – REPLICA – CLIP INTEGRALE MIN 18.55 SEC) ...

L'ultima sparata di Bocchino: "Il male di questo secolo è l'antifascismo". Botta e risposta con Vecchioni

(ilfattoquotidiano.it)

Così Roberto Vecchioni, rivolgendosi a Massimo Gramellini nella trasmissione In altre parole (La7), accoglie Italo Bocchino ... "Ma no", è la risposta di un big non proprio vicino alla segretaria.

Botta e risposta di fuoco tra Carolyn Smith e Simone Di Pasquale a Ballando: “Non mi mancare di rispetto”

(novella2000.it)

A Ballando con le stelle si è consumato un botta e risposta di fuoco tra Simone Di Pasquale e Carolyn Smith. Duro scontro tra Carolyn Smith e Simone Di Pasquale subito dopo l’esibizione di ...