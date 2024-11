Bonus Natale nella tredicesima: ecco come e quando fare domanda. NoiPA: possono richiederlo anche i supplenti brevi. SCHEDA - Su NoiPA una SCHEDA in cui viene spiegato come e quando fare domanda per ottenere il Bonus Natale, l'indennità fino a 100 euro prevista dal dl Omnibus. Il Bonus spetta anche al personale scolastico, compresi i supplenti brevi. L'indennità arriverà con la tredicesima. L'articolo Bonus Natale nella tredicesima: ecco come e quando fare domanda. NoiPA: possono richiederlo anche i supplenti brevi. SCHEDA . Leggi tutto su Orizzontescuola.it (Orizzontescuola.it - venerdì 1 novembre 2024)- Suunain cui viene spiegatoper ottenere il, l'indennità fino a 100 euro prevista dal dl Omnibus. Ilspettaal personale scolastico, compresi i. L'indennità arriverà con la. L'articolo

