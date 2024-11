Banda di ragazzi sfonda le finestre di una casa, il padrone li insegue in mezzo ai vetri rotti - Ha sentito un forte rumore di vetri infranti – verso le 22 – e si è alzato istintivamente dal letto della sua casa di Tapar Igo, una frazione di Resia. Per controllare cosa stesse succedendo. Ha così realizzato che alcune delle finestre dell'abitazione erano state sfondate, permettendo a un Udinetoday.it - Banda di ragazzi sfonda le finestre di una casa, il padrone li insegue in mezzo ai vetri rotti Leggi tutto su Udinetoday.it (Udinetoday.it - venerdì 1 novembre 2024)- Ha sentito un forte rumore diinfranti – verso le 22 – e si è alzato istintivamente dal letto della suadi Tapar Igo, una frazione di Resia. Per controllare cosa stesse succedendo. Ha così realizzato che alcune delledell'abitazione erano statete, permettendo a un

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Spaccata al bar per l’alcol.di ragazzini nei guai; Approfondisci 🔍

Sfondano la vetrina del supermercato e fuggono con l’incasso

(noitv.it)

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri che indagano su quanto accaduto, la banda, composta da quattro persone, avrebbe scagliato l’auto in retromarcia contro la vetrina. Subito è scattato ...

Finestre - Foto di Stock

(istockphoto.com)

tavolo in legno vuoto e finestra ambiente sfondo decorazione interna, display montaggio prodotto, può essere utilizzato per visualizzare o montare i vostri prodotti. prendi in giro per la ...

Banda sfonda vetrata supermercato e scappa con cassaforte

(msn.com)

(ANSA) - ANCONA, 07 OTT - Una banda organizzata ed efficiente la notte scorsa ha messo a segno un colpo sfondando con un furgone la vetrata di un supermercato, in via Pastorem 19, appropriandosi ...

Ancona - Banda sfonda vetrata di un supermercato e scappa con la cassaforte

(veratv.it)

Un colpo opera di professionisti quello messo a segno ad Ancona da una banda organizzata, la notte scorsa, nel supermercato di via Pastore 19, sfondando con un furgone la vetrata e appropriandosi ...