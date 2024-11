Aurora, i problemi dei genitori e l'affidamento ai servizi sociali. La mamma: «Sapevano dell'ex fidanzato, cosa hanno fatto per proteggerla?» - La famiglia di Aurora non ci sta. L'avvocata che assiste la madre della 13enne, Lorenza Dordoni, dice di non voler puntare il dito contro i servizi sociali del Comune di Piacenza, ma Leggo.it - Aurora, i problemi dei genitori e l'affidamento ai servizi sociali. La mamma: «Sapevano dell'ex fidanzato, cosa hanno fatto per proteggerla?» Leggi tutto su Leggo.it (Leggo.it - venerdì 1 novembre 2024)- La famiglia dinon ci sta. L'avvocata che assiste la madrea 13enne, Lorenza Dordoni, dice di non voler puntare il dito contro idel Comune di Piacenza, ma

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, ideie l'ai servizi sociali. La mamma: «Sapevano dell'ex fidanzato, cos;Ramazzotti: «Io raccomandata? Ho perso lavori proprio perché sono figlia di Eros e Michelle Hunziker»;Ramazzotti: “La perfezione non esiste, ma non significa mostrarsi sempre ‘a schifo'”; Approfondisci 🔍

Aurora morta a 13 anni, i certificati che "incastrano" il fidanzato: l'annuncio dei genitori della vittima. A scuola il dolore dei compagni

(leggo.it)

La famiglia di Aurora, la 13enne morta a Piacenza, presenterà una memoria con nuovi elementi alla Procura per i minorenni, che sta coordinando le indagini dei carabinieri del ...

Aurora morta a 13 anni, i certificati che "incastrano" il fidanzato: l'annuncio dei genitori della vittima. A scuola il dolore dei compagni

(informazione.it)

Un minuto di silenzio questa mattina al liceo Colombini di Piacenza, la scuola frequentata da Aurora, la tredicenne che ha perso la vita lo scorso venerdì, dopo essere caduta dal… Leggi ...

Aurora morta a 13 anni, i certificati che "incastrano" il fidanzato: l'annuncio dei genitori della vittima. A scuola il dolore dei compagni

(informazione.it)

La famiglia di Aurora, la 13enne morta a Piacenza, presenterà una memoria con nuovi elementi alla Procura per i minorenni, che sta coordinando le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo.

Genitori spazzaneve: chi sono e perché voler sempre risolvere i problemi dei figli non è un bene

(fanpage.it)

I genitori spazzaneve ... Basta osservare quanto questo s'impegni a risolvere ogni tipo di problema al posto dei figlio.Le mamme e i papà spazzaneve, ad esempio, non si limitano ad aiutare ...