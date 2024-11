Giovedì 31 Ottobre 2024, su Rai1 la terza puntata della fiction Don Matteo ha interessato 3.850.000 spettatori pari al 23.5% di share. Su Canale5 la dizi Endless Love ha appassionato 2.501.000 spettatori con uno share del 15.3%. Su Rai2 l’ultimo appuntamento con L’Altra Italia intrattiene 218.000 spettatori pari all’1.4%. Su Italia1 Le iene presentano: Inside incolla davanti al video 810.000 spettatori (7.1%). Su Rai3 Splendida Cornice segna 757.000 spettatori e il 4.9%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 867.000 spettatori (6.4%). Su La7 PiazzaPulita raggiunge 862.000 spettatori e il 6.7%. Su Tv8 The Bourne Supremacy ottiene 242.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove Il Contadino Cerca Moglie raduna 343.000 spettatori (2.1%). Sul 20 Sherlock Holmes fa sintonizzare .000 spettatori (%). Su Rai4 Fire Country è scelto da .000 spettatori (%). Davidemaggio.it - Ascolti TV | Giovedì 31 Ottobre 2024. Don Matteo perde quota (23.5%), Endless Love avanza (15.1%) Leggi tutto su Davidemaggio.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Davidemaggio.it: Nella serata di ieri,31, su Rai1 la terza puntata della fiction Donha interessato 3.850.000 spettatori pari al 23.5% di share. Su Canale5 la diziha appassionato 2.501.000 spettatori con uno share del 15.3%. Su Rai2 l’ultimo appuntamento con L’Altra Italia intrattiene 218.000 spettatori pari all’1.4%. Su Italia1 Le iene presentano: Inside incolla davanti al video 810.000 spettatori (7.1%). Su Rai3 Splendida Cornice segna 757.000 spettatori e il 4.9%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 867.000 spettatori (6.4%). Su La7 PiazzaPulita raggiunge 862.000 spettatori e il 6.7%. Su Tv8 The Bourne Supremacy ottiene 242.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove Il Contadino Cerca Moglie raduna 343.000 spettatori (2.1%). Sul 20 Sherlock Holmes fa sintonizzare .000 spettatori (%). Su Rai4 Fire Country è scelto da .000 spettatori (%).

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:tv giovedì 31 ottobre: chi ha vinto tra Endless Love e Don Matteo 14;tv giovedì 31 ottobre: chi ha vinto ieri sera tra Don Matteo 14 ed Endless Love, dati Auditel e share;TV | Giovedì 31 Ottobre 2024; Don Matteo 14 stasera in tv giovedì 31 ottobre su Rai 1: le anticipazioni della terza puntata e glisenza Terence Hill; Stop al programma Rai di Antonino Monteleone dopoflop, quando sarà l'ultima puntata de L'altra Italia;TV | Giovedì 30 Maggio 2024. Floppa Com’è Umano Lui (11.6%); Approfondisci 🔍

Ascolti tv giovedì 31 ottobre: chi ha vinto tra Endless Love e Don Matteo 14

(msn.com)

Gli ascolti tv di giovedì 31 ottobre: la sfida in termini di dati auditel tra Rai 1 con una puntata della fiction Don Matteo 14 e Canale5 con la soap Endless Love. Tutti gli ascolti della serata.

Ascolti tv giovedì 31 ottobre: Don Matteo 14, Endless Love, Piazzapulita

(tpi.it)

Ascolti tv 31 ottobre 2024: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ...

Ascolti tv giovedì 31 ottobre: chi ha vinto ieri sera tra Don Matteo 14 ed Endless Love, dati Auditel e share

(msn.com)

Ultimo giorno di ottobre, ma sempre una sfida accesa in termini di ascolti tv. Ieri sera, nel giorno di Halloween, a scontrarsi le due reti avversarie, Rai e Mediaset. Da una parte la terza puntata di ...

Stasera in tv (31 ottobre): Monteleone saluta e Raoul Bova prepara il terzo trionfo (grazie a De Martino)

(libero.it)

Non sai cosa vedere stasera in tv? Guarda il video e trova il programma perfetto per te, dal nuovo episodio di Don Matteo all'appuntamento con Le Iene Inside.