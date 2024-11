Thesocialpost.it - Aggressione in piazza Repubblica a Varese: grave un 27enne

(Thesocialpost.it - venerdì 1 novembre 2024)– Ennesimo episodio di violenza in, dove questa sera, poco dopo le 20, un giovane di 27 anni, di origine tunisina, è stato aggredito e lasciato a terra in gravi condizioni. Alcuni passanti hanno trovato il giovane ferito e sanguinante e hanno immediatamente allertato i soccorsi. Intervento rapido di soccorritori e polizia Sul luogo sono intervenuti tempestivamente i mezzi del 118, con un’ambulanza della Croce Rossa e un’automedica, oltre alle Volanti della Polizia di Stato. Il giovane è stato raggiunto da almeno due fendenti nella parte alta del torace, riportando ferite gravissime. In condizioni critiche, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Circolo di, dove attualmente la prognosi resta riservata.