Acqua gratis, da lunedì si cambia. Senza “bancomat“ si resta a secco

Anche a Limbiate dal'dalle casette scenderà solo dopo avere inserito la tessera. Fine dell'erogazione libera: resterà gratuita, ma occorrerà sempre la tessera di BrianzAcque, come peraltro accade da sempre in tutti gli altri comuni della provincia. Solo Limbiate e Vimercate fino ad oggi sono stati esentati dalla necessità della tessera, anche perché non erano mai stati installati i totem per la vendita. Ora invece sono stati posizionati anche in queste due città i distributori della card che, al costo una tantum di 3 euro, consentirà di prelevare gratuitamenteda tutte le casette attive in Brianza, sempre nelle modalità frizzate o naturale, fredda o a temperatura ambiente. Daper tutti scatta l'altra novità che è quella del limite giornaliero di 12 litri di prelievo per ciascuna tessera.