Ilgiorno.it - Accademia Carrara, Martina Bagnoli si dimette da direttrice: tutti i perché di un mandato così breve

Leggi tutto su Ilgiorno.it

(Ilgiorno.it - venerdì 1 novembre 2024)- Bergamo – Adesso è ufficiale. Dopo otto mesi,lascia Bergamo, l'e il suo ruolo diassunto soltanto a febbraio di quest'anno. Le sue dimissioni sono irrevocabili. Il Consiglio d'amministrazione straordinario della Fondazione, convocato giovedì per discutere della vicenda di cui da settimane si discuteva negli ambienti culturali cittadini, ha accolto le dimissioni presentate da. Fine, quindi, di uno dei mandati più brevi della storia della pinacoteca cittadina, apprezzatissima in Italia e in Europa. Troppo difficile la convivenza tra la(ormai ex) e il general manager Gianpietro Bonaldi. Erano mesi, infatti, che i rapporti tra i due erano particolarmente tesi.