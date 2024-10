Inter-news.it - Zanetti: «L’Inter sta bene! Saremo competitivi ovunque. Rosa profonda»

(Di giovedì 31 ottobre 2024)dopo la consegna del premio “Ficts Guirlande d’Honneur” durante un evento a Milano, a Radio TV Serie A ha parlato della situazione attuale dele altri temi principali. IL MOMENTO DELLA SQUADRA – Javierringrazia tutti per il premio ricevuto, prima di parlare del momento attuale del, dopo la vittoria dei nerazzurri in casa l’Empoli: «Sono onorato e orgoglioso di aver ricevuto questo premio prestigioso, che parla dei valori dello sport, valori che uno impara da bambino e che servono per la nostra crescita. Ringrazio chi mi ha votato. Come sta, soprattutto dopo la vittoria importante di ieri. Dovevamo stare attenti e concentrati, abbiamo dato una grandissima risposta., sapendo che non sarà semplice per i tanti impegni. Laaiuta tantissimo, giocando ogni tre giorni avremo bisogno dell’aiuto di tutti».