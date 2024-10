Zanetti: “Bella vittoria ad Empoli, Lautaro deve stare tranquillo” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nel day after della vittoria sull’Empoli al “Castellani”, l’Inter si gode ed i 3 punti e si prepara al trittico casalingo Venezia-Arsenal-Napoli, fondamentale per il proseguimento della stagione. A proposito della vittoria di ieri, l’ex capitano e vice presidente nerazzurro Javier Zanetti ha detto la sua, con un focus su Lautaro Martinez. Zanetti: “Bella vittoria ad Empoli, Lautaro deve stare tranquillo” Ecco le parole di Zanetti a margine della conferenza di presentazione di “Sport Movies & TV 2024 – 42nd Milano International FICTS Fest”: “La squadra ha dato una risposta importante contro l’Empoli, non era scontato ma vogliamo essere sempre competitivi e dare sempre il massimo. Conosco bene Antonio Conte e so quello che può dare al Napoli. Noi però ci saremo fino alla fine per lo scudetto e nelle altre competizioni, vogliamo essere protagonisti. Leggi tutto 📰 Ilnerazzurro.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nel day after dellasull’al “Castellani”, l’Inter si gode ed i 3 punti e si prepara al trittico casalingo Venezia-Arsenal-Napoli, fondamentale per il proseguimento della stagione. A proposito delladi ieri, l’ex capitano e vice presidente nerazzurro Javierha detto la sua, con un focus suMartinez.: “ad” Ecco le parole dia margine della conferenza di presentazione di “Sport Movies & TV 2024 – 42nd Milano International FICTS Fest”: “La squadra ha dato una risposta importante contro l’, non era scontato ma vogliamo essere sempre competitivi e dare sempre il massimo. Conosco bene Antonio Conte e so quello che può dare al Napoli. Noi però ci saremo fino alla fine per lo scudetto e nelle altre competizioni, vogliamo essere protagonisti.

