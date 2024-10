Oasport.it - Volley femminile, Conegliano continua la corsa in Serie A1. Antropova trascina Scandicci, Milano vince al tie-break

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Stasera si sono disputate sei partite valide per la quinta giornata dellaA1 disi è imposta sul campo di Vallefoglia con un perentorio 3-0 e prosegue così la propria cavalcata in testa alla classifica generale: sesto successo consecutivo per le Campionesse d’Europa e d’Italia, che non hanno mai balbettato in casa delle marchigiane. A dettare legge sono state le schiacciatrici Gabi (12 punti) e Zhu Ting (13), nove marcature per l’opposto Isabelle Haak sotto la regia di Joanna Wolosz, brillanti le centrali Sarah Fahr (11) e Marina Lubian (8). Tra le fila delle padrone di casa, che si fermano dopo aver inanellato tre affermazioni di fila, si sono distinte Simone Lee (8), Erblira Bici (9) e Camilla Weitzel (6).