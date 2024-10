Verstappen penalizzato nel GP del Brasile della F1: perché sconterà soltanto 5 posizioni di penalità (Di giovedì 31 ottobre 2024) Max Verstappen sanzionato con una penalità per il GP del Brasile della Formula 1 2024: la Red Bull conferma l'introduzione di un nuovo motore endotermico sulla sua RB20 ad Interlagos. L'olandese ad Interlagos sarà penalizzato di solo 5 posizioni in griglia mentre se i suoi rivali Norris, Leclerc, Piastri e Sainz dovessero montare un nuovo ICE si troverebbero a dover scontare una sanzione raddoppiata rispetto al leader del Mondiale. Fanpage.it - Verstappen penalizzato nel GP del Brasile della F1: perché sconterà soltanto 5 posizioni di penalità Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Maxsanzionato con unaper il GP delFormula 1 2024: la Red Bull conferma l'introduzione di un nuovo motore endotermico sulla sua RB20 ad Interlagos. L'olandese ad Interlagos saràdi solo 5in griglia mentre se i suoi rivali Norris, Leclerc, Piastri e Sainz dovessero montare un nuovo ICE si troverebbero a dover scontare una sanzione raddoppiata rispetto al leader del Mondiale.

