Dailymilan.it - Verso Monza-Milan, Matteo Gabbia ancora assente. Le sue condizioni

Niente da fare per il ritorno tra i convocati per Matteo Gabbia neanche per Monza-Milan. Le condizioni fisiche del difensore centrale italiano: salterà anche la trasferta di Monza. Il difensore centrale non ha ancora recuperato dall'infortunio muscolare al polpaccio che ha causato il suo forfait contro il Napoli. Un problema che il numero 46 rossonero non ha ancora superato come confermato dalla sua assenza nella trasferta contro la squadra di Alessandro Nesta valida per l'undicesima giornata di campionato. Partita in programma sabato 2 novembre alle 20.45. Gabbia out anche contro il Monza per infortunio.