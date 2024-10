Verolanuova, morto l’anziano travolto in bicicletta da un’auto (Di giovedì 31 ottobre 2024) Verolanuova (Brescia) – E’ morto poco dopo l’arrivo in ospedale, il ciclista di 82 anni investito questa mattina a Verolanuova, lungo la strada principale che porta nel centro del paese in provincia di Brescia. Le sue condizioni era subito apparse molto gravi e nulla è servito, purtroppo, il rapido trasferimento al vicino ospedale di Manerbio in elicottero, dopo che per oltre mezz’ora i soccorritori hanno rianimato sul posto l’anziano, trovato in arresto cardiocircolatorio. L’Incidente è avvenuto attorno alle 11.30 in via Gerolamo Rovetta. A investire il ciclista è stata un’auto, il cui conducente si è fermato a prestare soccorso. La sua posizione è ora al vaglio delle forze dell’ordine nell’ambito dell’inchiesta che dovrà stabilire la dinamica del tragico incidente e accertare eventuali responsabilità. Ilgiorno.it - Verolanuova, morto l’anziano travolto in bicicletta da un’auto Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)(Brescia) – E’poco dopo l’arrivo in ospedale, il ciclista di 82 anni investito questa mattina a, lungo la strada principale che porta nel centro del paese in provincia di Brescia. Le sue condizioni era subito apparse molto gravi e nulla è servito, purtroppo, il rapido trasferimento al vicino ospedale di Manerbio in elicottero, dopo che per oltre mezz’ora i soccorritori hanno rianimato sul posto, trovato in arresto cardiocircolatorio. L’Incidente è avvenuto attorno alle 11.30 in via Gerolamo Rovetta. A investire il ciclista è stata, il cui conducente si è fermato a prestare soccorso. La sua posizione è ora al vaglio delle forze dell’ordine nell’ambito dell’inchiesta che dovrà stabilire la dinamica del tragico incidente e accertare eventuali responsabilità.

Verolanuova, ciclista 80enne travolto da un’auto: è gravissimo

(quibrescia.it)

Il sinistro si è verificato giovedì mattina, attorno alle 11,30 in via Gerolamo Rovetta. L'anziano è stato rianimato sul posto e poi trasferito a Manerbio.

Ciclista di 80 anni investito da un’auto a Verolanuova: è gravissimo

(msn.com)

L’incidente è avvenuto verso le 11.30 in via Rovetta. L’anziano è stato rinvenuto in arresto cardiocircolatorio e rianimato per oltre mezz'ora, poi è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Man ...

È morto il ciclista investito a Verolanuova

(giornaledibrescia.it)

Domenico Brunelli, 82enne, era stato rianimato per oltre mezz’ora: il suo cuore ha cessato definitivamente di battere dopo poche ore in ospedale ...

