Usa | Moratti ' Trump o Harris? Io liberale europeista'

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Non mi esprimo su chi voterei fra, il voto è segreto. Essendo, moderata, atlantista edanche se non lo dichiaro credo che sia evidente dove andrebbe il mio voto. In quanto europarlamentare, da rappresentante delle istituzioni ho il dovere di dire che collaboreremo con chiunque sarà il presidente". Così l'europarlamentare e presidente della Consulta nazionale di Forza Italia Letiziaa Otto e mezzo su La7.