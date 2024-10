Isaechia.it - Uomini e Donne, ex protagonista del Trono over denunciato: ecco chi è e cosa ha fatto

Leggi tutto 📰 Isaechia.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Un ex cavaliere del parterrediè statodai carabinieri del Nas alla procura di Cassino perché trovato senza una laurea riconosciuta in Italia. Stiamo parlando di Ivan Di Stefano, il 50enne proveniente da Roma, noto per aver preso parte durante la scorsa stagione all’interno dello studio del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi: Qui, ricordiamolo, aveva addiritturacolpo su Tina Cipollari, facendo anche qualche esterna con lei, salvo poi iniziare una frequentazione fuori dal programma con Gloria Nicoletti. Le cose tra loro però non andarono bene e di loro non si seppe più nulla.