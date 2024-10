Umbria, la Procura archivia l’inchiesta sulla governatrice Tesei: era indagata per abuso d’ufficio (Di giovedì 31 ottobre 2024) La Procura della Repubblica di Perugia ha chiesto e ottenuto l’archiviazione per l’inchiesta che vedeva indagata per abuso d’ufficio la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, eletta tra le fila della Lega, e l’assessora al Bilancio Paola Urbani Agabiti. Il provvedimento di archiviazione, secondo quanto si apprende, scaturisce dalla recente abolizione del reato di abuso d’ufficio. Secondo l’iniziale ipotesi accusatoria, formulata dai pm del capoluogo umbro, la governatrice avrebbe ‘favorito’ l’erogazione di finanziamenti agricoli della Regione a un’azienda agricola di proprietà del marito e dove sarebbe stato impiegato anche il figlio di Tesei. Lapresse.it - Umbria, la Procura archivia l’inchiesta sulla governatrice Tesei: era indagata per abuso d’ufficio Leggi tutto 📰 Lapresse.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ladella Repubblica di Perugia ha chiesto e ottenuto l’zione perche vedevaperla presidente della RegioneDonatella, eletta tra le fila della Lega, e l’assessora al Bilancio Paola Urbani Agabiti. Il provvedimento dizione, secondo quanto si apprende, scaturisce dalla recente abolizione del reato di. Secondo l’iniziale ipotesi accusatoria, formulata dai pm del capoluogo umbro, laavrebbe ‘favorito’ l’erogazione di finanziamenti agricoli della Regione a un’azienda agricola di proprietà del marito e dove sarebbe stato impiegato anche il figlio di

