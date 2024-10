Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 31-10-2024 ore 19:10

(Di giovedì 31 ottobre 2024)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione di tutti a Giulia Ferrigno televisioni in Spagna in primo piano nuova grande allerta meteo nella regione di Valencia devastata dalle piogge senza precedenti di ieri dalla prossima è stato lanciato dall’agenzia logica statali sono continuate intanto per tutta la notte le ricerche delle vittime delle inondazioni di bilancio resta confermata 95 morti 92 nelle zone di Valencia 2 nella regione di Katia è un terzo in Lucia non c’è un liceo il numero ottieni dispersi che sarebbero moltissime oltre 120.