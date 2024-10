Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 31-10-2024 ore 15:10

Leggi tutto 📰 Romadailynews.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024)dailynews radiogiornale giovedì 31 ottobre Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno nuova grave allerta meteo nella regione di Valencia devastata dalle alluvioni e senza precedenti di ieri dalla Massimo è stato lanciato dall’agenzia meteorologica statale sono continuate intanto per tutta la notte le ricerche delle delle inondazioni di bilancio resta confermata 95 morti 92 nelle zone di Valencia 2 nella regione di Katia è un terzo in Andalusia non c’è il numero ottieni dispersi che sarebbero moltissimi 320000 gli sfollati almeno 500 persone hanno pernottato in alberghi oltre 1000 militari dell’Unità di emergenza sono impegnati per liberare 119 strade regionali isolate dal fango E dai detriti portati dalle piogge torrenziali oltre 250 persone sono state salvate da elicotteri 70 via terra ci sono però ancora interi paesi sepolti dal fango torniamo in Italia sono un ...