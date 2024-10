"Uccisa da Oscar Pistorius". Nuove scoperte per un caso senza una verità (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dal 4 novembre in onda su Sky Crime la docuserie “Uccisa da Oscar Pistorius”: nuovi risvolti, ipotesi inesplorate e un inedito faccia a faccia Ilgiornale.it - "Uccisa da Oscar Pistorius". Nuove scoperte per un caso senza una verità Leggi tutto 📰 Ilgiornale.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dal 4 novembre in onda su Sky Crime la docuserie “da”: nuovi risvolti, ipotesi inesplorate e un inedito faccia a faccia

I funerali di Reeva Steenkamp, fidanzata di Oscar Pistorius

(fanpage.it)

Si sono svolti a Port Elisabeth i funerali di Reeva Steenkamp, la modella uccisa il 14 febbraio nella casa di Oscar Pistorius. Una cerimonia in forma privata, con i familiari più stretti e ...

Uccisa da Oscar Pistorius

(corrieredellosport.it)

Dal 4 Novembre, ogni lunedì alle 21.00 arriva su Sky Crime e in streaming su NOW, UCCISA DA OSCAR PISTORIUS, la docu-serie in 3 puntate sulla drammatica vicenda dell’ex velocista sudafricano che assas ...

Le drammatiche immagini di Pistorius dopo l'uccisione della fidanzata

(fanpage.it)

Durante il processo a carico di Oscar Pistorius la Corte sudafricana ha mostrano in aula le drammatiche foto scattate dalla polizia negli attimi successivi all'uccisione di Reeva Steenkamp.

