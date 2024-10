Ilnapolista.it - Tuchel ha vinto la Champions col Chelsea, eppure i tifosi inglesi non lo vogliono (Marca)

(Di giovedì 31 ottobre 2024) La Premier League è forse il campionato più dominato dagli stranieri in panchina. Nella storia sono passati ben 15 italiani e 15 spagnoli, 35 scozzesi, 11 olandesi e 8 francesi (dati transfermarkt ndr).– incomprensibilmente, spiega il quotidiano castigliano– Thomasnon sembra aver ricevuto il consenso daglicome c.t. della loro nazionale. Questione di abitudine, forse di senso di appartenenza. È però certo che il tecnico non abbia poi fatto così male al(hauna, giudicate voi) in quel di Londra e che non sia proprio l’ultimo degli arrivati. Di certo ha più “nome” di Southgate.