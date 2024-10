Trova soldi nel parcheggio del supermercato, compra un gratta e vinci e la svolta nella sua vita (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un uomo ha vinto 1 milione con un gratta e vinci dopo aver usato una banconota da 20 euro per terra. Il 56enne, che di mestiere da il falegname, ha raccontato di aver notato la banconota nel parcheggio di un negozio, lungo la superstrada, martedì scorso. “Ho Trovato questa banconota nel parcheggio fuori dall’area di servizio e li ho usati per comprare il biglietto,” ha detto l’uomo ai giornalisti. “In realtà non avevano il biglietto che stavo cercando, quindi ho preso quello.” Siamo negli Usa e secondo un comunicato della North Carolina Education Lottery, Jerry Hicks, questo il nome dell’uomo, aveva inizialmente pensato di comprare un altro biglietto della lotteria, ma il negozio non aveva il tipo di biglietto che cercava. >> Panico al parco giochi, la giostra si stacca all’improvviso: 10 feriti, 6 gravissimi Così ha deciso di provare la lotteria “Extreme Cash”. Leggi tutto 📰 Caffeinamagazine.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un uomo ha vinto 1 milione con undopo aver usato una banconota da 20 euro per terra. Il 56enne, che di mestiere da il falegname, ha raccontato di aver notato la banconota neldi un negozio, lungo la superstrada, martedì scorso. “Hoto questa banconota nelfuori dall’area di servizio e li ho usati perre il biglietto,” ha detto l’uomo ai giornalisti. “In realtà non avevano il biglietto che stavo cercando, quindi ho preso quello.” Siamo negli Usa e secondo un comunicato della North Carolina Education Lottery, Jerry Hicks, questo il nome dell’uomo, aveva inizialmente pensato dire un altro biglietto della lotteria, ma il negozio non aveva il tipo di biglietto che cercava. >> Panico al parco giochi, la giostra si stacca all’improvviso: 10 feriti, 6 gravissimi Così ha deciso di provare la lotteria “Extreme Cash”.

Gratta e Vinci, colpo grosso da un milione per un falegname con 20 euro trovati per terra: «Non avevo in programma di giocare»

(msn.com)

Un falegname di 56 anni ha vinto un milione di euro grazie a un gratta e vinci acquistato con dei soldi trovati per terra. «C'erano 20 euro in un parcheggio, non volevo nemmeno giocare». L’incredibile ...

Trova dei soldi per terra, li usa per comprare un Gratta e Vinci e vince un milione

(laprovinciadivarese.it)

Un falegname trasforma una banconota trovata per terra in una vincita milionaria, scegliendo di incassare subito 429mila dollari dopo le tasse.

