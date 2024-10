Trevisan-Bondar oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Jiujiang 2024 (Di giovedì 31 ottobre 2024) Martina Trevisan se la vedrà contro Anna Bondar nel secondo turno del WTA 250 di Jiujiang 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città cinese. La tennista toscana spera di chiudere in positivo quella che è stata certamente una stagione difficile sul circuito maggiore, con un solo quarto di finale raggiunto in quel di Guadalajara. Sulla stessa superficie, ma dall’altra parte del mondo, ora Martina cerca di entrare nuovamente tra le prime otto di un torneo WTA. Dopo il facile esordio ai danni della wild card locale Zheng, ora per l’azzurra c’è un match senz’altro più complicato, ma che resta comunque alla portata contro l’ungherese Anna Bondar. La magiara si è aggiudicata l’unico precedente risalente al 2022, ma giocato sulla terra rossa. Leggi tutto 📰 Sportface.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Martinase la vedrà contro Annanel secondo turno del WTA 250 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città cinese. La tennista toscana spera di chiudere in positivo quella che è stata certamente una stagione difficile sul circuito maggiore, con un solo quarto di finale raggiunto in quel di Guadalajara. Sulla stessa superficie, ma dall’altra parte del mondo, ora Martina cerca di entrare nuovamente tra le prime otto di un torneo WTA. Dopo il facile esordio ai danni della wild card locale Zheng, ora per l’azzurra c’è un match senz’altro più complicato, ma che resta comunque alla portata contro l’ungherese Anna. La magiara si è aggiudicata l’unico precedente risalente al 2022, ma giocato sulla terra rossa.

