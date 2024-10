Terni e la gestione di rifiuti, inaugurata l’isola ecologica informatizzata: “Lanciata la sfida” (Di giovedì 31 ottobre 2024) gestione dei rifiuti a Terni, inaugurata giovedì mattina l’isola ecologica informatizzata in piazza Ridolfi. La novità riguarderà venti famiglie residente nella zona della sperimentazione. Al termine dei tre mesi di test nell’utilizzo del prototipo dell’isola ecologica modulare (gestita dalla Ternitoday.it - Terni e la gestione di rifiuti, inaugurata l’isola ecologica informatizzata: “Lanciata la sfida” Leggi tutto 📰 Ternitoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)deigiovedì mattinain piazza Ridolfi. La novità riguarderà venti famiglie residente nella zona della sperimentazione. Al termine dei tre mesi di test nell’utilizzo del prototipo delmodulare (gestita dalla

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:la ciclovia-Narni; Incendio Maratta: rogo diingombranti sotto controllo; Inaugurazione statua del Thyrus; Calvi dell’Umbria:l’area di trasbordol’area di atterraggio dell’elisoccorso. Tesei: “l’ospedale nuovo si farà”;. Coop ha inaugurato l'ecocompattatore per la raccolta e il riciclo delle bottiglie di plastica. Buono spesa di 2 euro ogni 200 bottiglie riciclate; Approfondisci 🔍

Rifiuti, tecnologie e ambiente: arriva un’ecoisola informatizzata a Terni

(umbria24.it)

di Ma. Gi. Pen. Novità a Terni per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. È in arrivo un sistema informatizzato ad isola che il Comune intende sperimentare. Si tratta per la precisione di un’ecoisol ...

Inaugurata la sede della Regione in via Saffi a Terni

(ansa.it)

Completato l'intervento di recupero dell'edificio regionale di via Saffi a Terni, che ospiterà gli uffici ternani della Giunta regionale. A conclusione dei lavori, questa mattina, martedì 1 ...

M5s, Terni candidata a bruciare rifiuti di tutta la regione

(msn.com)

Terni è di nuovo tra le città candidate a bruciare i rifiuti di tutta la regione. La sentenza del Tar dimostra come questo sia la diretta conseguenza del Piano regionale dei rifiuti della Giunta ...

Via i rifiuti dal parcheggio dell'ospedale

(rainews.it)

A Terni un gruppo di volontari ha ripulito l'area ... Muniti di pettorina, guanti, sacconi e pinze raccogli rifiuti, i volontari non solo rimuovono ma fanno anche la differenziata.